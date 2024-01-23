8 человек пострадали в результате землетрясения в Алматы

В результате землетрясения в Алматы 23 января пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города, передает агентство Kazinform.

— Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу.

Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение, — сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.