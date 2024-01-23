РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:38, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Повторных толчков не прогнозируется — ДЧС Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев обратился к жителям и гостям города в связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о повторном землетрясении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Уважаемые жители Алматы! На данный распространяется ложные информации по поводу повторных крушительных землетрясений в районе 5 часов утра. Просим Вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, официальным представителям ДЧС по Алматы. Повторных толчков, по данным института сейсмологии, не прогнозируются, — сказал Н. Атыгаев.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу. 

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!