Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев обратился к жителям и гостям города в связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о повторном землетрясении, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уважаемые жители Алматы! На данный распространяется ложные информации по поводу повторных крушительных землетрясений в районе 5 часов утра. Просим Вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, официальным представителям ДЧС по Алматы. Повторных толчков, по данным института сейсмологии, не прогнозируются, — сказал Н. Атыгаев.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.