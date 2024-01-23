Землетрясение в Алматы: открыты и работают все точки сбора населения

В Алматы в каждом районе работают точки сбора населения при ЧС. Зачастую это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС Алматы. При вводе в поисковике приложения «пункт приема пострадавшего населения», на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. Такие данные имеются и на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов.

— В настоящее время сотрудники районных акиматов уже находятся в точках сбора. Также сообщаем, что все стационары, организации родовспоможения, скорая медицинская помощь работают в штатном режиме. Просьба не распространять ложную информацию. Все данные будут распространяться только на официальном сайте ДЧС города Алматы, — сообщили в пресс-службе акимата города.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.