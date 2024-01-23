Жители Шымкента покинули свои дома из-за землетрясения
В Шымкенте землетрясение достигло двух баллов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС города.
По данным ДЧС Шымкента, землетрясение было зарегистрировано на территории города в 00:09 часов.
Испуганные жители вышли на улицы в середине ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.
— В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать, — сообщили в ДЧС Шымкента.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.
Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.
В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.