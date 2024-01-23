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    03:19, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Жители Шымкента покинули свои дома из-за землетрясения

    Турция происшествия
    Фото: static.vkurse.kz

    В Шымкенте землетрясение достигло двух баллов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС города.

    По данным ДЧС Шымкента, землетрясение было зарегистрировано на территории города в 00:09 часов.

    Испуганные жители вышли на улицы в середине ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

    — В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать, — сообщили в ДЧС Шымкента.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

    В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Землетрясение Шымкент
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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