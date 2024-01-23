Жители Шымкента покинули свои дома из-за землетрясения

В Шымкенте землетрясение достигло двух баллов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС города.

По данным ДЧС Шымкента, землетрясение было зарегистрировано на территории города в 00:09 часов.

Испуганные жители вышли на улицы в середине ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

— В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.