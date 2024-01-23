В Кыргызстане ощутили сильное землетрясение

23 января в 00:09 жители Бишкека, Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей Кыргызстана ощутили сильные толчки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным earthquake.usgs.gov, магнитуда землетрясения составила 7 баллов. Эпицентр располагался на границе Кыргызстана и Китая.

Многие горожане покидают свои дома и выходят на улицу.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.