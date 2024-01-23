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    01:23, 23 Январь 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане ощутили сильное землетрясение

    землетрясение
    Фото: assicuraci.it

    23 января в 00:09 жители Бишкека, Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей Кыргызстана ощутили сильные толчки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным earthquake.usgs.gov, магнитуда землетрясения составила 7 баллов. Эпицентр располагался на границе Кыргызстана и Китая.

    Многие горожане покидают свои дома и выходят на улицу.

    Напомним,  сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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