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    02:40, 23 Январь 2024 | GMT +6

    В Узбекистане ощутили землетрясение

    землетрясение
    Фото: pixabay.com

    В Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 3−4 балла, передает агентство Kazinform со ссылкой на Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУ.

    Как сообщили в ведомстве, эпицентр находился в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая недалеко от границы с Кыргызстаном.

    Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 км в юго-восточном направлении.

    В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600−650 км от эпицентра) — 3−4 балла.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

    В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.

    Теги:
    Землетрясение Узбекистан Мировые новости
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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