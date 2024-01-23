В Узбекистане ощутили землетрясение

В Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 3−4 балла, передает агентство Kazinform со ссылкой на Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУ.

Как сообщили в ведомстве, эпицентр находился в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая недалеко от границы с Кыргызстаном.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 км в юго-восточном направлении.

В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600−650 км от эпицентра) — 3−4 балла.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.