Временные ограничения движения введут на улице Бекешева в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы стартует очередной этап реализации проекта по строительству Западного канализационного коллектора, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с этим с 17 июля по 30 августа на участке улице Бекешева от улицы Абдильдина до улицы Белжайлау будут действовать временные ограничения движения автотранспорта.

На период проведения работ движение на указанном участке будет ограничиваться поэтапно в пределах зоны производства работ.

Как сообщили в управлении энергетики и водоснабжения Алматы, Западный канализационный коллектор является одним из ключевых инфраструктурных проектов Алматы. Его строительство позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить возможность подключения существующих и новых жилых районов к централизованной системе канализации.

Жителей и гостей города просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршруты движения.

Напомним, с 14 июля до 19 июля движение перекрыто на улице Акан Серы от проспекта Сейфуллина до улицы Котельников.

С 8 июля на время реконструкции теплосетей частично ограничено движение по Немировича-Данченко по западной стороне – от Рыскулова до Райымбека.

С 13 июля ограничено движение по Снегина между Мендикулова и проспектом Достык в мкр Самал-2.

До 29 июля временно ограничено движение по Жуалы от Толе би до Райымбека в связи с ремонтом инженерных сетей.

До 31 июля на двух участках улицы Сыздык перекрыто движение – на пересечениях Сыздык – Кайдара и Сыздык – Момышулы.

С 14 июля по 25 августа перекрыт участок дороги по улице Толе би от улицы Ашимова до улицы Алатау.



