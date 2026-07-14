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    Участок улицы Акан Серы на время перекроют в Алматы

    В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Акан Серы вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы закрытие улиц
    Фото: акимат Алматы

    Так, с 20:00 14 июля до 06:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Котельникова. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, с 8 июля на время реконструкции теплосетей частично ограничено движение по Немировича-Данченко по западной стороне – от Рыскулова до Райымбека.

    С 13 июля ограничено движение по улице Снегина между Мендикулова и проспектом Достык в мкр Самал-2. 

    До 29 июля временно ограничено движение по Жуалы от Толе би до Райымбека в связи с ремонтом инженерных сетей.

    До 31 июля на двух участках улицы Сыздык перекрыто движение – на пересечениях Сыздык – Кайдара и Сыздык – Момышулы.

    С 14 июля по 25 августа перекрыт участок дороги по улице Толе би от улицы Ашимова до улицы Алатау. 

    Урбанистика Алматы Перекрытие улиц
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор