Проезд от проспекта Рыскулова до Райымбека ограничат из-за ремонта теплотрассы в Алматы

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алатауском районе Алматы заменят около 483 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1988 году. Из-за этого будут перекрыты дороги, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 8 июля 2026 года на время реконструкции тепловых сетей будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Немировича-Данченко по западной стороне — от проспекта Рыскулова до проспекта Райымбека.

Движение для автотранспорта будет организовано по восточной стороне улице Немировича-Данченко в обоих направлениях.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

Схема предоставлена акиматом Алматы

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», выполнение этих работ позволит обеспечить стабильное теплоснабжение жителям 14 многоквартирных жилых домов, двух частных домов, двух школ и 10-ти других объектов в предстоящий зимний период.

В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Напомним, одностороннее движение запустили на улицах Карасай батыра и Кулымбетова в Алматы. С 18 июня в Алматы односторонними стали проспект Достык, улица Зенкова и улица Атамекен.