Одностороннее движение запускают на улицах Карасай батыра и Кулымбетова в Алматы

С 30 июня в Алматы изменится схема организации дорожного движения на нескольких участках Алмалинского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новой схеме, одностороннее движение будет введено:

по улице Карасай батыра — на участке от улицы Розыбакиева до улицы Варламова в западном направлении;

по улице Кулымбетова — на участке от улицы Варламова до улицы Розыбакиева в восточном направлении.

Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, изменения реализуются совместно с департаментом полиции Алматы. Они направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и уменьшение количества конфликтных ситуаций на дорогах.

Решение принято по итогам анализа транспортной ситуации и с учетом обращений жителей. Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение транспорта и повысить безопасность дорожного движения.

Одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По результатам мониторинга и оценки эффективности принятых мер будут рассмотрены дальнейшие решения по организации дорожного движения на данном участке.

Напомним, с 18 июня в Алматы односторонними стали проспект Достык, улица Зенкова и улица Атамекен.

Также с 20 июня в Алматы в пилотном режиме начала работать выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина.

Ранее в акимате заявили, что изучают возможность демонтажа единственной в городе полноценной линии BRT по улице Тимирязева.