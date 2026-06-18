Односторонними стали проспект Достык и улица Зенкова в Алматы: как проехать без штрафа

С 18 июня на нескольких улицах Медеуского района города Алматы вводится одностороннее движение, которое изменит схемы проезда для водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате рассказали, что одностороннее движение затронуло участки проспекта Достык, улиц Зенкова и Атамекен в Алматы.

Где именно изменилась схема:

по проспекту Достык на участке от улицы Гоголя до проспекта Жибек Жолы — движение теперь разрешено только в северном направлении;

по улице Зенкова на участке от улицы Макатаева до улицы Гоголя — движение организовано только в южном направлении;

в Ауэзовском районе по улице Атамекен (мкр. Атамекен) на участке от дома № 103 до дома № 108 — движение стало односторонним в южном направлении.

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы пояснили, что изменения приняты с учетом анализа текущей транспортной ситуации, а также обращений жителей данного района.

Решение реализуется совместно с управлением административной полиции департамента полиции Алматы и направлено на снижение транспортной нагрузки, повышение пропускной способности улично-дорожной сети и сокращение количества конфликтных ситуаций на дорогах.

Отмечается, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По итогам мониторинга эффективности будут приняты дальнейшие решения.

Напомним, ранее в акимате заявили, что изучают возможность демонтажа единственной в городе полноценной линии BRT по улице Тимирязева.

Также с 20 июня в Алматы в пилотном режиме начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.