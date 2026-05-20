BRT уберут с Тимирязева, выделенки поставят на Аль-Фараби: что изменится в Алматы в 2026 и 2027 годах

Руководитель управления Ержан Диханбаев на брифинге в РСК заявил, что специалисты изучают возможность демонтажа единственной в городе полноценной линии BRT по улице Тимирязева. Но при этом общественный транспорт здесь не будет стоять в пробках, для него создадут новые выделенные полосы.

— Сейчас (с действующей линией BRT посередине проезжей части — прим. ред.) — да, пропускная способность улицы сильно уменьшилась, в связи с чем данный трафик перебросился на Аль-Фараби и там мы сейчас видим большие заторы в часы пик. Для решения этого вопроса, чтобы вернуть пропускную способность, рассматривается одностороннее движение по улице Тимирязева с переносов автобусных полос с центра улицы на края проезжей части, — сказал Ержан Диханбаев.

На брифинге сообщили, что управлением в этом году планируется работы по разработке новых комплексных проектов организации дорожного движения по улицам Алматы с привлечением экспертов в области организации движения и ученых из Национальной академии наук.

В 2026 году обещают закончить разработку, а в 2027 года — внедрить изменения. Жителей города предупредили о возможных временных неудобствах летом 2027 года в связи с ремонтными работами, но заверили, что к осени 2027 года результат будет ощутимым.

По проспекту Аль-Фараби ведомство планирует внедрить проект выделенных полос для автобусов в 2026 году, но таким образом, чтобы не сокращать количество полос для другого вида транспорта.

— Есть сложности, но берем на себя ответственность и хотим внедрить там автобусную полосу. Сейчас заканчиваем разработку схемы организации дорожного движения, полосы там у автомобилистов не забираем, а за счет сужения хотим сделать автобусную полосу. Сейчас ширина полос составляет 3,75 метра, данная ширина дает возможноость за счет ее сокращения добавить автобусную полосу. Это очень широкая полоса, такие выводы получены, изучая мировой опыт и по результатам анализа. Работа проводилась с осени прошлого года. Летом планируем внедрять на Аль-Фараби, ВОАД, Северном Кольце и Рыскулова автобусные полосы, хотим закольцевать улицы и сделать беспрепятственный проезд для общественного транспорта, — сказал Ержан Диханбаев.

В тоже время, проект BRT по проспекту Райымбека сейчас пересматривается, как и в целом организация выделенных полос для общественного транспорта на этой и других улицах. Проекты находятся на экспертизе.

Эксперт в области организации дорожного движения Ельжан Чупеков пояснил, что ожидается демонтаж уже готового участка BRT на Райымбека, от улицы Емцовой до улицы Утеген батыра.

— До сегодняшнего дня буквально было принято решение о реализации проекта BRT, однако была поставлена задача по реализации строительства LRT. То есть вторым уровнем именно по этому участку. Чтобы не произошло дублирование движения общественного транспорта, на сегодняшний день пересматривается проект BRT, изучается движение общественного транспорта по правой крайней полосе, поэтому сейчас пока реализация приостановлена на незначительный срок, — объяснил Чупеков.

Что касается участка по улице Желтоксан, ранее называемого как продолжение линии BRT, проложенной по Тимирязева, то за его эффективностью сейчас наблюдают.

Елжан Чупеков уточнил, что реализуемый на Желтоксане проект пока нельзя считать полноценным BRT в международном понимании, а глава управления пояснил, что сейчас в городе применяется поэтапный подход – сначала решения тестируют с минимальными затратами, чтобы оценить их эффективность. Именно поэтому по Желтоксан организовали выделенные полосы для автобусов, а не полноценное BRT, как на Тимирязева.

