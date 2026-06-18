На улице Саина в Алматы запускают автобусную полосу: как изменится движение

С 20 июня в Алматы в пилотном режиме начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы, дорожные службы уже приступили к подготовительным работам: наносится специальная разметка желтого цвета и устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Завершить их планируется до 19 июня.

По информации ведомства, нововведение призвано повысить эффективность работы общественного транспорта, упорядочить дорожное движение и повысить безопасность на одном из самых загруженных транспортных коридоров мегаполиса.

Ожидается, что выделенная полоса обеспечит более стабильное и предсказуемое движение автобусов, сократит время задержек и повысит регулярность работы маршрутов.

Пилотный режим позволит оценить эффективность новой схемы организации движения и обеспечить поэтапную адаптацию водителей к изменениям. Водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, а также учитывать нововведения при планировании маршрутов.

Отметим, в настоящее время общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта в городе составляет 84 километра. Ранее власти сообщали о планах расширить сеть еще на 56 километров, доведя ее общую протяженность до 140 километров.

Новые автобусные полосы планируется организовать на проспектах аль-Фараби и Рыскулова, а также на улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Северное кольцо и Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД).