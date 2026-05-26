Протяженность автобусных полос в Алматы увеличат до 140 км

В Алматы подготовили планы по развитию сети автобусных полос и велодорожек, передает агентство Kazinform.

По данным акимата, сегодня общая протяженность автобусных полос (bus lane) составляет 84 километра. В городе намерены организовать еще 56 километров выделенных полос, благодаря чему их общая протяженность достигнет 140 километров.

Новые полосы для общественного транспорта планируется обустроить на проспектах Аль-Фараби и Рыскулова, а также на улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Северное кольцо и Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД).

Параллельно в городе продолжается работа по оптимизации дорожного движения. В пилотном режиме уже введено одностороннее движение на улицах Жукова, Уалиханова и Манаева. В июне-июле этого года аналогичные решения планируется протестировать и на других участках улично-дорожной сети. В частности, рассматривается возможность введения одностороннего движения на улицах Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Береговой, Армянской, Айманова и Пушкина.

Как отмечают в акимате, изменения будут внедряться поэтапно через пилотные проекты. Сначала новые схемы организации движения протестируют с использованием дорожной разметки и временных технических решений. В случае положительного эффекта практика будет распространена на другие улицы города.

Также внимание уделяется развитию велоинфраструктуры. В настоящее время протяженность велосипедной сети составляет 89 километров. Дополнительно планируется строительство еще 38,5 километра велодорожек и велополос.

Продолжается и работа по обновлению дорожной инфраструктуры. В городе уже восстановлено, заменено и установлено 3 842 дорожных знака, а дорожная разметка нанесена на 1 700 километрах улично-дорожной сети.

Кроме того, городские власти продолжают работу по регулированию деятельности сервисов кикшеринга. Для электросамокатов внедряются новые скоростные режимы в зависимости от типа городской среды, а также усиливаются требования к использованию средств индивидуальной мобильности.

Ранее руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев рассказал о планируемых изменениях на основных городских магистралях. В частности, он не исключил демонтаж единственной в городе полноценной линии BRT по улице Тимирязева. При этом, для автобусов планируется организовать новые выделенные полосы.

Кроме того, сообщалось о возможном демонтаже уже построенного участка BRT по проспекту Райымбека — от улицы Емцова до улицы Утеген батыра.