Движение по улице Рабиги Сыздык в Алматы ограничат на 2,5 месяца

В Ауэзовском районе Алматы 21 мая по 31 июля ограничат движение на участке улицы Рабиги Сыздык, передает корреспондент агентства Kazinform.

Здесь в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону заменят около 300 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1991 году.

В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по ул. Рабиги Сыздык в мкр. Мамыр:

с 21 мая по 31 июля 2026 года — на участке ултцы Рабиги Сыздык от дома № 12 микрорайона Мамыр-2 с переходом на дворовую территорию до дома № 25 микрорайона Мамыр-3;

с 26 мая по 31 июля 2026 года — на участке улицы Рабиги Сыздык от улицы Бауыржана Момышулы до дома № 12 микрорайона Мамыр-1.

Движение будет ограничено в обоих направлениях. Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

Водителей просят проявить понимание к временным неудобствам.

— В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена, — уточнили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Данная тепловая сеть обеспечивает отоплением и горячей водой 160 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада, 5 школ, 1 объект здравоохранения и 26 прочих объектов.

