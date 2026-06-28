Движение на участке улицы Жуалы на время ограничат в Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Толе би до границы города, вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуалы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 08:00 29 июня до 08:00 29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра.

Объезд будет организован по улицам Байкена Ашимова, Жуманиязова и далее по Толе би.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 25 июня в Алматы вводится одностороннее движение по улице Прокофьева, по улице Малая Абая и по улице Туркебаева.