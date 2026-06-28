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    Движение на участке улицы Жуалы на время ограничат в Алматы

    В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Толе би до границы города, вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуалы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 08:00 29 июня до 08:00 29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра.

    Объезд будет организован по улицам Байкена Ашимова, Жуманиязова и далее по Толе би.

    Движение на участке улицы Жуалы на время ограничат в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, с 25 июня в Алматы вводится одностороннее движение по улице Прокофьева, по улице Малая Абая и по улице Туркебаева.

    Дороги Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор