Одностороннее движение вводят на ряде улиц в Алматы

С 25 июня в Алматы вводится одностороннее движение на нескольких участках улично-дорожной сети Алмалинского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новой схеме, одностороннее движение будет организовано:

по улице Прокофьева на участке от проспекта Абая до улицы Малая Абая в северном направлении;

по улице Малая Абая на участке от улицы Прокофьева до улицы Брусиловского в восточном направлении;

по улице Туркебаева на участке от улицы Сатпаева до улицы Толе би в северном направлении.

Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, изменения реализуются совместно с управлением административной полиции департамента полиции Алматы. Они направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и сокращение количества конфликтных ситуаций на дорогах.

Решение принято по результатам анализа транспортной ситуации, а также с учетом обращений жителей района. Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение транспорта и повысить безопасность дорожного движения.

Отмечается, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По итогам мониторинга и оценки эффективности принятых мер будут рассмотрены дальнейшие решения по организации дорожного движения на данном участке.

Напомним, с 18 июня в Алматы ввели одностороннее движение в Медеуском районе по проспекту Достык на участке от улицы Гоголя до проспекта Жибек Жолы в северном направлении, а также по улице Зенкова на участке от улицы Макатаева до улицы Гоголя в южном направлении.

Кроме того, одностороннее движение уже организовано в Ауэзовском районе по улице Атамекен на участке от дома №103 до дома №108 в южном направлении.

Также с 20 июня в Алматы в пилотном режиме начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.