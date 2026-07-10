Движение по улице Снегина в Алматы ограничат из-за замены труб

В Алматы временно ограничат проезд по участку улицы Снегина из-за замены трубопровода, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 350 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1989 году.

В связи с этим с 13 июля 2026 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Снегина на участке между бульваром Мендикулова и проспекта Достык в микрорайоне Самал-2.

Фото: акимат Алматы

Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы.

В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», данная теплосеть обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 8 многоквартирных жилых домов, 1 школы, 2 детских садов и 15 прочих объектов. Просим проявить понимание к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что три участка казахстанских трасс станут платными с 10 июля.