Платными станут с 10 июля три участка казахстанских трасс

С 10 июля 2026 года в Казахстане расширяется сеть платных автомобильных дорог республиканского значения. Об этом сообщили в АО «НК „ҚазАвтоЖол“, передает корреспондент агентства Kazinform.

Платный режим начнет действовать с 10 июля на участках Караганда — Балхаш — Бурылбайтал общей протяженностью 645,64 км и Бурылбайтал — Курты длиной 80 км. Еще один участок — Талдыкорган — Усть-Каменогорск протяженностью почти 773 км — станет платным с 11 июля.

На всех трассах уже подготовлена необходимая инфраструктура. Проезд будет фиксироваться автоматически с помощью арок контроля, которые распознают государственные регистрационные номера автомобилей, после чего система начислит оплату.

На участке Караганда — Балхаш — Бурылбайтал максимальная разрешенная скорость составит 140 км/ч. Такой же скоростной режим установлен на дороге Бурылбайтал — Курты. На трассе Талдыкорган — Усть-Каменогорск скорость ограничена до 110 км/ч на участке I-б категории и до 100 км/ч на дороге II категории.

Для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль платных участков, предусмотрена абонентская плата. Ее смогут оформить владельцы автомобилей, зарегистрированных в соответствующих районах и городах, прилегающих к трассам. Абонемент можно приобрести на месяц или на год, а его стоимость зависит от категории транспортного средства и его грузоподъемности.

Оформить абонентскую плату можно через личный кабинет на сайте kaztoll.kz, по бесплатному номеру контакт-центра 1403, а также в пунктах взимания платы и центрах обслуживания клиентов.

С перечнем альтернативных маршрутов, которые можно использовать вместо платных участков дорог, можно ознакомиться в приказе.

Ранее на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» в Алматинской области временно ограничили движение транспорта из-за проведения среднего ремонта. Как сообщили в АО «НК ҚазАвтоЖол», дорожные работы ведутся на участках км 1121–1186 и км 1194–1209.