Участок улицы Толе би на время перекроют в Алматы

В Алматы вводятся временные ограничения движения на одном из участков улицы Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта по пробивке улицы.

Так, с 14 июля по 25 августа текущего года движение будет перекрыто на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау. Объезд транспорта будет организован по улице Сабденова.

На участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Автомобилистам рекомендуется заранее скорректировать свои маршруты и планировать время в пути, чтобы избежать заторов.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно ограничат проезд по участку улицы Снегина из-за замены трубопровода.