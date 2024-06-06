Возможную блокировку TikTok в Казахстане прокомментировали в Минкультуры

На повестке дня вопрос блокировки той или иной онлайн-платформы на сегодня не стоит. Об этом заявил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Сената представителю МКИ журналисты задали вопрос: «Проясните ситуацию с социальными сетями. Ваш руководитель говорил о том, что будут блокировать те социальные сети, которые угрожают национальной безопасности. Приведите пример – какие социальные сети и какие критерии, что значит «угрожают национальной безопасности»?»

На что вице-министр ответил, что вопрос блокировки на сегодня не стоит.

- Давайте конкретизируем, вопрос был задан касательно TikTok. Действительно, в министерстве в настоящее время на повестке не стоит вопрос блокировки. Но в любом случае согласно действующему законодательству при неисполнении требований по соблюдению законодательства - предусмотрены меры, в том числе и связанные с ограничением доступа. Касательно угроз по национальной безопасности – рекомендую вам открыть Закон о национальной безопасности, там все четко и понятно. Угроза национальной безопасности – это нарушение территориальной целостности, угроза обществу, социальная угроза и иные вопросы, которые находятся в компетенции национальной безопасности, - отметил Канат Искаков.

Представители СМИ уточнили: «Почему его (TikTok) надо блокировать и почему вы не можете его регулировать, а именно договориться именно с руководством этой компании?»

- Что нам мешает регулировать? Нам ничего не мешает, мы регулируем, работаем с TikTok. Но вопрос, еще раз повторю, на повестке не стоит, что мы должны заблокировать ту или иную платформу. Что касается какого вида нарушения, мы приводили в официальных запросах, когда к нам обращались средства массовой информации - нарушения по распространению недостоверной информации; это вопросы, связанные с детским контентом; вопросы, связанные с оскорблением и клеветой в отношении частных лиц. То есть перечень нарушений есть, мы фиксируем это. Однако я хочу подчеркнуть, что у нас идет работа со всеми администраторами онлайн-платформ, поэтому, соответственно, мы продолжаем эту работу, - пояснил Канат Искаков.

Напомним, ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане тоже сообщили, что ограничат доступ к TikTok.

В конце апреля Еврокомиссия инициировала разбирательство против этой платформы. В это же время Президент США Джо Байден подписал закон, требующий от владельца TikTok продать соцсеть. После чего TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали в суд на правительство США в попытке опротестовать данный закон.

В феврале этого года министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что в Казахстане также рассматривается вопрос блокировки платформы. Проблему распространения негативного контента на площадке TikTok ранее поднимал в своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев.

В свою очередь, медиа-продюсер, основатель самого популярного в СНГ TikTok-хауса BIP House Асхат Халимов поделился своим мнением и сказал, что легче что-то исправить, чем блокировать всю платформу.

Психолог частной практики, суицидолог Карлыгаш Мелис высказалась о влиянии соцсети на детскую психику.