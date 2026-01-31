Вице-президент в системе власти: мировой опыт

Необходимо начать с того, что институт вице-президента широко распространен во многих странах мира.

В Северной и Южной Америке: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Колумбия, Перу, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Панама, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Сальвадор, Уругвай, Чили.

В Африке: Нигерия, Кения, Южно-Африканская Республика, Уганда, Гана, Замбия, Танзания, Сьерра-Леоне и Либерия.

В Азии: Индия, Пакистан, Индонезия, Филиппины, Иран, Афганистан (в конституции должность есть, но фактически сейчас не действует).

Исключением является Европа, где в большинстве стран должность вице-президента отсутствует, поскольку доминирует парламентская система, и эту функцию выполняет спикер парламента или премьер-министр. Так, в июле 2024 года на первой сессии нового состава Европейского парламента был избран президент Европарламента и 14 вице-президентов. Среди европейских стран особый случай — Кипр, где вице-президент изначально задумывался как представитель турок-киприотов.

Вместе с тем, роль института вице-президента имеет отдельные схожие черты в ряде стран, так и различия, которые будут рассмотрены на примере США, Венесуэлы, ЮАР, Индии и Кипра — стран, представляющих случайный выбор из каждого региона Земли.

К общим характеристикам института вице-президента можно отнести:

Должность вице-президента закреплена в конституциях указанных государств;

Вице-президент институционально связан к президентом и не является самостоятельной ветвью власти;

Во всех странах вице-президент потенциально участвует в механизме замещения президента, хотя условия и объем реализации этой функции различаются;

Влияние вице-президента определяется не только нормами права, но и особенностями политической системы.

Вместе с тем, функции вице-президента в выбранных странах существенно различаются.

В США вице-президент автоматически становится президентом в случае досрочного прекращения полномочий главы государства.

Так, в 1841 году президент Уильям Генри Гаррисон умер через месяц после инаугурации, и вице-президент Джон Тайлер автоматически стал президентом — при этом он стал именно президентом, а не «исполняющим обязанности». В истории США подобных случаев было восемь.

Справочно: Миллард Филлмор (1850 г.) — после смерти Закари Тейлора, Эндрю Джонсон (1865 г.) — после убийства Авраама Линкольна, Теодор Рузвельт (1901 г.) — после убийства Уильяма Мак-Кинли, Калвин Кулидж (1923 г.) — после смерти Уоррена Гардинга, Гарри Трумэн (1945 г.) –после смерти Франклина Рузвельта, Линдон Джонсон (1963 г.) — после убийства Джона Кеннеди, Джеральд Форд (1974 г.) — после отставки Ричарда Никсона.

Вице-президент США является председателем Сената и обладает правом решающего голоса при равенстве голосов.

Стоит отметить голосование 15 января в Сенате США по резолюции, предусматривающей запрет президенту Дональду Трампу применять военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса. Голоса сенаторов разделились поровну — 50 на 50, и решение вице-президента США Джей Ди Вэнса отклонило резолюцию.

Вице-президент США избирается совместно с президентом, что обеспечивает демократическую легитимность данной должности.

Основной чертой американской модели является четко закрепленный механизм преемственности власти, который минимизирует политическую нестабильность.

В Венесуэле вице-президент назначается президентом и может быть смещен в любой момент. Должность вице-президента фактически выполняет функции главы правительства, координирует деятельность министерств и органов исполнительной власти.

В случае невозможности президента исполнять свои обязанности, вице-президент автоматически вступает в должность. После того, как 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, 4 января Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес президентские полномочия.

Особенностью венесуэльской модели института вице-президента является высокая административная роль и полная политическая зависимость данной должности от президента.

В ЮАР вице-президент назначается президентом из числа членов парламента и выполняет представительские и управленческие функции, а также может временно исполнять обязанности президента. Однако он не является гарантированным преемником, поскольку глава государства избирается парламентом.

Модель института вице-президента в ЮАР сочетает элементы президентской и парламентской систем, что снижает персонализацию власти.

В Индии вице-президент является председателем верхней палаты парламента — Раджья сабха (Совет штатов). Он выполняет преимущественно процедурные и церемониальные функции и временно исполняет обязанности президента в случае вакантности этой должности. Вице-президент не обладает исполнительной властью.

Особенностью индийской модели института вице-президента является практически полное отсутствие управленческих функций, что отражает парламентский характер государства.

На Кипре институт вице-президента де-факто не функционирует, однако изначально он был задуман как представитель турко-киприотской общины и рассматривался как элемент этнополитического баланса. Должность предусматривала право вето по ключевым вопросам, но с 1960-х годов должность фактически не заполняется.

Уникальность кипрской модели заключается в том, что вице-президент не является управленческим институтом, а выступает инструментом межобщинного согласия.

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что институт вице-президента не является универсальным ни по функциям, ни по значению.

В США он выступает ключевым элементом стабильности власти. В Венесуэле и ЮАР вице-президент выполняет управленческие функции и выступает помощником президента. В Индии он является парламентским и церемониальным институтом. На Кипре вице-президент мог бы выполнять уникальную роль как механизм этнополитического баланса.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил учредить институт вице-президента Республики Казахстан на заседании Национального курултая в Кызылорде.