Сенат США разрешил Трампу использовать военную силу против Венесуэлы
Сенат США отклонил резолюцию, которая не позволила бы президенту Дональду Трампу применить военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Сенат проголосовал 51 голосом против 50 за фактическую блокировку резолюции, которая предусматривала бы запрет Дональду Трампу применить военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, после того как президент США заручился поддержкой двух республиканцев.
Два сенатора-республиканца, Джош Хоули и Тодд Янг, изменили свою позицию после того, как на прошлой неделе поддержали эту меру в ходе процедурного голосования.
Голосование закончилось со счетом 50:50, и вице-президент США Джей Ди Вэнс отдал решающий голос против резолюции о военных полномочиях.
Ранее сообщалось, что пять сенаторов-республиканцев поддержали сенаторов-демократов в рассмотрении резолюции о военных полномочиях, направленный на ограничение использования президентом Дональдом Трампом военной силы в Венесуэле, после чего подверглись критике со стороны президента США.