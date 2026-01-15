Сенат США разрешил Трампу использовать военную силу против Венесуэлы

Сенат проголосовал 51 голосом против 50 за фактическую блокировку резолюции, которая предусматривала бы запрет Дональду Трампу применить военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, после того как президент США заручился поддержкой двух республиканцев.

Два сенатора-республиканца, Джош Хоули и Тодд Янг, изменили свою позицию после того, как на прошлой неделе поддержали эту меру в ходе процедурного голосования.

Голосование закончилось со счетом 50:50, и вице-президент США Джей Ди Вэнс отдал решающий голос против резолюции о военных полномочиях.

Ранее сообщалось, что пять сенаторов-республиканцев поддержали сенаторов-демократов в рассмотрении резолюции о военных полномочиях, направленный на ограничение использования президентом Дональдом Трампом военной силы в Венесуэле, после чего подверглись критике со стороны президента США.