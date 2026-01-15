РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Сенат США разрешил Трампу использовать военную силу против Венесуэлы

    Сенат США отклонил резолюцию, которая не позволила бы президенту Дональду Трампу применить военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Сенат США разрешил Трампу использовать военную силу против Венесуэлы
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Сенат проголосовал 51 голосом против 50 за фактическую блокировку резолюции, которая предусматривала бы запрет Дональду Трампу применить военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, после того как президент США заручился поддержкой двух республиканцев.

    Два сенатора-республиканца, Джош Хоули и Тодд Янг, изменили свою позицию после того, как на прошлой неделе поддержали эту меру в ходе процедурного голосования.

    Голосование закончилось со счетом 50:50, и вице-президент США Джей Ди Вэнс отдал решающий голос против резолюции о военных полномочиях.

    Ранее сообщалось, что пять сенаторов-республиканцев поддержали сенаторов-демократов в рассмотрении резолюции о военных полномочиях, направленный на ограничение использования президентом Дональдом Трампом военной силы в Венесуэле, после чего подверглись критике со стороны президента США.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают