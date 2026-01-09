Сенат США продвигает законопроект, ограничивающий применение силы Трампом в Венесуэле

52 сенатора проголосовали «за» и 47 — «против» процедурного предложения, которое предусматривает проведение полноценного голосования в Сенате по этому вопросу на следующей неделе.

Для принятия решения потребуется простое большинство голосов, и ожидается, что оно будет достигнуто. Принятие такого решения стало возможным благодаря присоединению пяти республиканцев к демократам, что вызвало негативную реакцию Трампа.

— Республиканцам должно быть стыдно за сенаторов, которые только что проголосовали на стороне демократов, пытаясь лишить нас полномочий бороться и защищать Соединенные Штаты Америки. Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол, Джош Хоули и Тодд Янг никогда больше не должны быть избраны на этот пост. Это голосование сильно подрывает американскую самооборону и национальную безопасность, подрывая авторитет президента как главнокомандующего. В любом случае, несмотря на их «глупость», Закон о военных полномочиях является неконституционным, полностью нарушающим статью II Конституции, как определили все президенты и их министерства юстиции до меня. Тем не менее, на следующей неделе состоится более важное голосование в Сенате по этому самому вопросу, — отреагировал Дональд Трамп в Truth Social.

Ключевые члены Конгресса не были проинформированы о миссии по свержению президента Венесуэлы Николас Мадуро, что противоречит многолетней традиции и закону, требующему уведомлять Конгресс о секретных и военных операциях.

Отмечается, что Палата представителей, в которой преобладают республиканцы, отклонила две аналогичные резолюции о военных полномочиях в прошлом месяце. Но даже если законопроект будет принят обеими палатами, Трамп почти наверняка наложит на него вето. А поскольку подавляющее большинство республиканцев решительно поддерживают Трампа в вопросе Венесуэлы, преодоление президентского вето, для которого требуется две трети голосов в обеих палатах, крайне маловероятно.

Однако, данная инициатива дает важный сигнал для Трампа и в будущем может повлиять на его дальнейшие внешнеполитические шаги — в Венесуэле и других странах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уже применил вето во втором президентском сроке, отклонив два законопроекта, которые были приняты Конгрессом при поддержке обеих партий.