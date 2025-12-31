Трамп впервые применил вето во втором президентском сроке
Дональд Трамп на этой неделе наложил первые вето за время своего второго президентского срока, отклонив два законопроекта, которые были приняты Конгрессом при поддержке обеих партий, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Первое вето было в отношении Закона о завершении строительства трубопровода в долине Арканзас для подачи чистой воды в юго-восточную часть штата Колорадо. Трамп указал на историю строительства трубопровода и отметил, что оно затянулось и обойдется слишком дорого.
— Хватит значит хватит. Моя администрация намерена не допустить, чтобы американские налогоплательщики финансировали дорогостоящую и ненадежную политику, — написал Дональд Трамп.
Автор законопроекта, член Палаты представителей Лорен Боберт, республиканка от штата Колорадо, написала в социальных сетях: «Это еще не конец».
Сенатор-демократ Джон Хикенлупер обвинил Трампа в «партийных играх и наказании Колорадо» и призвал Конгресс отменить вето, для чего потребуется большинство в две трети голосов в обеих палатах.
Другой законопроект, на который Трамп наложил вето, Закон о внесении поправок в заповедную зону Миккосуки, предусматривал расширение заповедной зоны во Флориде за счет включения в нее части национального парка Эверглейдс.
В своем письме с объяснением причин вето Трамп обвинил племя Миккосуки (индейская резервация) в стремлении «препятствовать разумной иммиграционной политике, за которую решительно проголосовал американский народ, когда я был избран».
За время своего первого президентского срока Трамп наложил вето на 10 законопроектов, только одно из этих вето было отменено Конгрессом.
Ранее сообщалось, что в Конгресс США был внесён законопроект о выходе США из НАТО.