Трамп впервые применил вето во втором президентском сроке

Первое вето было в отношении Закона о завершении строительства трубопровода в долине Арканзас для подачи чистой воды в юго-восточную часть штата Колорадо. Трамп указал на историю строительства трубопровода и отметил, что оно затянулось и обойдется слишком дорого.

— Хватит значит хватит. Моя администрация намерена не допустить, чтобы американские налогоплательщики финансировали дорогостоящую и ненадежную политику, — написал Дональд Трамп.

Автор законопроекта, член Палаты представителей Лорен Боберт, республиканка от штата Колорадо, написала в социальных сетях: «Это еще не конец».

Сенатор-демократ Джон Хикенлупер обвинил Трампа в «партийных играх и наказании Колорадо» и призвал Конгресс отменить вето, для чего потребуется большинство в две трети голосов в обеих палатах.

Другой законопроект, на который Трамп наложил вето, Закон о внесении поправок в заповедную зону Миккосуки, предусматривал расширение заповедной зоны во Флориде за счет включения в нее части национального парка Эверглейдс.

В своем письме с объяснением причин вето Трамп обвинил племя Миккосуки (индейская резервация) в стремлении «препятствовать разумной иммиграционной политике, за которую решительно проголосовал американский народ, когда я был избран».

За время своего первого президентского срока Трамп наложил вето на 10 законопроектов, только одно из этих вето было отменено Конгрессом.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США был внесён законопроект о выходе США из НАТО.