Выход США из НАТО: законопроект внесли в Конгресс
Член Палаты представителей Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) представил законопроект HR 6508, Закон о НАТО, направленный на выход Соединtнных Штатов из Организации Североатлантического договора, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
— НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических государств. НАТО было создано для противостояния Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад. С тех пор участие США в альянсе обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает подвергать США риску участия в иностранных войнах. Наша Конституция не допускает постоянных международных конфликтов, о чtм нас прямо предупреждали отцы-основатели. Америка не должна быть гарантом безопасности всего мира — особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону, — сообщил член Палаты представителей Томас Мэсси на личном сайте.
Конгрессмен в документе сообщает:
- Требование, чтобы президент официально уведомил НАТО о выходе США в соответствии со статьtй 13 Североатлантического договора.
- Вывод о том, что изначальная цель НАТО, связанная с холодной войной, больше не соответствует текущим интересам национальной безопасности США.
- Европейские члены НАТО обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны.
- Предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для формирования общих бюджетов НАТО, включая гражданский бюджет, военный бюджет и Программу инвестиций в безопасность.
Сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта) представил в Сенате США сопутствующий законопроект S.2174.
Ранее Трамп предложил исключить Испанию из НАТО.