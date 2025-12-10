— НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических государств. НАТО было создано для противостояния Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад. С тех пор участие США в альянсе обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает подвергать США риску участия в иностранных войнах. Наша Конституция не допускает постоянных международных конфликтов, о чtм нас прямо предупреждали отцы-основатели. Америка не должна быть гарантом безопасности всего мира — особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону, — сообщил член Палаты представителей Томас Мэсси на личном сайте.