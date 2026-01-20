Должность вице-президента планируют учредить в Казахстане

— Я хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая новелла органично замкнет всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении Института вице-президента Республики Казахстан и его соответствующем закреплении в Конституции, — заявил Президент.

Кроме того, Президент предложил упразднить должность государственного советника, которую на данный момент занимает Ерлан Карин.

Вице-президент Республики Казахстан — должность, ранее существовавшая с 1991 по 1996 годы в Республике Казахстан. Первым и единственным лицом, занимавшим подобную должность был Ерик Асанбаев.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.