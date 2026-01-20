РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:20, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Должность вице-президента планируют учредить в Казахстане

    Об этом заявил Глава государства на заседании Национального курултая в Кызылорде, передает Kazinform.

    В Казахстане планируют учредить должность вице-президента
    Фото: Акорда

    — Я хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая новелла органично замкнет всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении Института вице-президента Республики Казахстан и его соответствующем закреплении в Конституции, — заявил Президент.

    Кроме того, Президент предложил упразднить должность государственного советника, которую на данный момент занимает Ерлан Карин.

    Вице-президент Республики Казахстан — должность, ранее существовавшая с 1991 по 1996 годы в Республике Казахстан. Первым и единственным лицом, занимавшим подобную должность был Ерик Асанбаев.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают