Важнейший этап реализации Конституционной реформы — Ерлан Карин о принятом Парламентом пакете законов
На совместном заседании Палат Парламента депутаты во втором чтении приняли Конституционные законы, передает агентство Kazinform.
— Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты во втором чтении приняли 6 Конституционных законов, — прокомментировал в своем Телеграм-канале Государственный советник Ерлан Карин.
- О Президенте Республики Казахстан
- О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов
- О Қазақстан Халық Кеңесі
- О статусе столицы Республики Казахстан
- Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан
- О приведении в соответствие с Конституцией ряда конституционных законов (о выборах, о республиканском референдуме, о Правительстве, о судебной системе, о Конституционном Суде, об Уполномоченном по правам человека, о Прокуратуре и другие).
— Принятие данного пакета Конституционных законов подтверждает системный и последовательный характер государственной политики: от концептуальных инициатив к конкретным правовым механизмам. Это важнейший этап реализации Конституционной реформы — 2026, который закрепляет правовые контуры обновленной государственно-политической модели, — отметил Госсоветник.