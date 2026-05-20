    Важнейший этап реализации Конституционной реформы — Ерлан Карин о принятом Парламентом пакете законов

    На совместном заседании Палат Парламента депутаты во втором чтении приняли Конституционные законы, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    — Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты во втором чтении приняли 6 Конституционных законов, — прокомментировал в своем Телеграм-канале Государственный советник Ерлан Карин.

    1. О Президенте Республики Казахстан
    2. О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов
    3. О Қазақстан Халық Кеңесі
    4. О статусе столицы Республики Казахстан
    5. Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан
    6. О приведении в соответствие с Конституцией ряда конституционных законов (о выборах, о республиканском референдуме, о Правительстве, о судебной системе, о Конституционном Суде, об Уполномоченном по правам человека, о Прокуратуре и другие).

    — Принятие данного пакета Конституционных законов подтверждает системный и последовательный характер государственной политики: от концептуальных инициатив к конкретным правовым механизмам. Это важнейший этап реализации Конституционной реформы — 2026, который закрепляет правовые контуры обновленной государственно-политической модели, — отметил Госсоветник.

    Динара Жусупбекова
    Автор