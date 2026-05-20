KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Қазақстан Халық Кеңесі получит право законодательной инициативы и проведения референдумов

    Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі», передает корреспондент агентства Kazinform.

    законопроект «О Қазақстан Халық Кеңесі»
    Коллаж: Kazinform, Chatgpt, freepik

    Документ закрепляет новый институт, направленный на обеспечение представительства интересов народа и развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики.

    Закон определяет правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа. Предлагаемый институт выступает площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций.

    Қазақстан Халық Кеңесі наделяется полномочиями по разработке предложений по основным направлениям внутренней политики, внесению законопроектов в Курултай, выдвижению инициативы о проведении всенародного референдума, а также обеспечению диалога между государством и гражданским обществом. Помимо этого, на него возлагается функция по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Предусматривается сбалансированное представительство ключевых сегментов общества — этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и общественных советов — по 42 человека от каждого. Отдельно регламентированы требования к ним, их права и обязанности.

    Кроме того, законом формируется четкая организационная модель Қазақстан Халық Кеңесі. Его высшим органом станет Сессия, принимающая решения по ключевым вопросам. Для проработки отдельных точечных направлений предусматривается создание постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп. А организационное и аналитическое сопровождение деятельности будет обеспечиваться Секретариатом Қазақстан Халық Кеңесі, который будет создан в качестве государственного органа.


    Ранее сообщалось, что члены нового консультативного органа «Қазақстан Халық Кеңесі» будут работать на общественных началах и не станут получать заработную плату.

    Законопроекты Парламент Политика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор