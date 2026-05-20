Қазақстан Халық Кеңесі получит право законодательной инициативы и проведения референдумов

Документ закрепляет новый институт, направленный на обеспечение представительства интересов народа и развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики.



Закон определяет правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа. Предлагаемый институт выступает площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций.



Қазақстан Халық Кеңесі наделяется полномочиями по разработке предложений по основным направлениям внутренней политики, внесению законопроектов в Курултай, выдвижению инициативы о проведении всенародного референдума, а также обеспечению диалога между государством и гражданским обществом. Помимо этого, на него возлагается функция по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



Предусматривается сбалансированное представительство ключевых сегментов общества — этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и общественных советов — по 42 человека от каждого. Отдельно регламентированы требования к ним, их права и обязанности.



Кроме того, законом формируется четкая организационная модель Қазақстан Халық Кеңесі. Его высшим органом станет Сессия, принимающая решения по ключевым вопросам. Для проработки отдельных точечных направлений предусматривается создание постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп. А организационное и аналитическое сопровождение деятельности будет обеспечиваться Секретариатом Қазақстан Халық Кеңесі, который будет создан в качестве государственного органа.



Ранее сообщалось, что члены нового консультативного органа «Қазақстан Халық Кеңесі» будут работать на общественных началах и не станут получать заработную плату.