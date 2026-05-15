Члены Халық Кеңесі не будут получать зарплату

Члены нового консультативного органа «Қазақстан Халық Кеңесі» будут работать на общественных началах и не станут получать заработную плату. Об этом сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Саирова, в состав Халық Кеңесі войдут 126 человек. Орган будут формировать на паритетной основе – по 42 представителя от этнокультурных центров, общественных объединений и регионов.

Кандидатов предложат представители общества, однако окончательный состав, согласно законопроекту, утвердит Глава государства.

— Члены Халық Кеңесі будут работать на общественных началах, никто заработную плату получать не будет. На мой взгляд, в Халық Кеңесі должны входить общественные активисты, а также граждане и представители регионов, которые имеют свою четкую позицию во внутренней и внешней политике этого Казахстана, – пояснил депутат.

При этом секретариат Халық Кеңесі создадут как отдельный государственный орган с бюджетным финансированием. Его штат, по словам депутата, будет небольшим и предположительно составит не более 10 человек.

Он также сообщил, что председателя Халық Кеңесі предложит Президент, однако избирать его будут сами члены совета.

— Председатель получит широкие полномочия: он будет организовывать работу Халық Кеңесі, руководить аппаратом и подписывать соответствующие документы. На эту должность сможет претендовать человек с опытом общественной деятельности и авторитетом в обществе, — отметил мажилисмен.

Главным исполнительным органом Халық Кеңесі станет сессия, которую планируют проводить не реже одного раза в год. Председатель консультативного органа сможет созывать сессии чаще.

На заседаниях будут рассматривать вопросы внутренней политики, законодательные инициативы и предложения о проведении референдумов.

Ранее депутаты Парламента в первом чтении одобрили проект Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі», который предусматривает создание нового высшего консультативного органа.