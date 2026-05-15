Парламент одобрил проект Конституционного закона о работе Халық Кеңесі

Документ на совместном заседании палат Парламента представил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. По его словам, законопроект разработали во исполнение положений новой Конституции Казахстана, принятой 15 марта 2026 года.

Согласно законопроекту, «Қазақстан Халық Кеңесі» получит статус высшего конституционного консультативного органа.

Высшим органом «Қазақстан Халық Кеңесі» станет Сессия, а в период между заседаниями будет работать постоянный коллегиальный орган — Төралқа. Сессии будут созывать не реже одного раза в год.

Для отдельных направлений планируют создавать постоянные и временные комитеты, комиссии и рабочие группы.

Организационное сопровождение структуры обеспечит отдельный Секретариат, который создадут как государственный орган.

Полномочия Қазақстан Халық Кеңесі

В полномочия консультативного органа войдут разработка предложений по внутренней политике, участие в законодательном процессе через право законодательной инициативы, организация общественных обсуждений, а также инициирование предложений о проведении референдума.

При этом, как подчеркнули разработчики, новый институт не будет подменять деятельность государственных органов и сохранит консультативный характер.

Также функцией нового института станет организация Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

— Съезд лидеров, традиционно проводимый в городе Астана, уже прочно утвердился в качестве ключевой международной диалоговой площадки, направленной на укрепление межконфессионального согласия. Данное предложение полностью соответствует целям Қазақстан Халық Кеңесі и органично вписывается в общую логику его деятельности, — сообщил министр.

Кто войдет в Халық Кеңесі?

Законопроект также определяет порядок формирования состава «Қазақстан Халық Кеңесі». В него войдут представители этнокультурных объединений, общественных организаций, неправительственного сектора, маслихатов и общественных советов.

Состав органа предлагается формировать по принципу равного представительства — по 42 члена от каждой группы. Срок полномочий членов составит четыре года.

— Председателя Қазақстан Халық Кеңесі предлагается избирать на Сессии также сроком на четыре года по предложению Президента и (или) по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі. При этом для обеспечения устойчивого функционирования данного института предлагается закрепить норму о том, что одно и то же лицо не может быть избрано Председателем Қазақстан Халық Кеңесі более двух раз, — пояснил Сарсембаев.

Министр отметил, что новый орган должен стать механизмом общенационального диалога между обществом и государством и одним из инструментов концепции «Слышащего государства».

С принятием нового закона предлагается признать утратившим силу Закон «Об Ассамблее народа Казахстана».

Напомним, Глава государства предложил создать Халық кеңесі вместо Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. Сейчас в стране уточняются функции и структура нового политического института.