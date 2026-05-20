    Закон о статусе Астаны: что изменится

    Депутаты Парламента приняли Конституционный закон «О статусе столицы Республики Казахстан», который регулирует вопросы управления городом, территориального развития и формирования городской среды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Закон направлен на совершенствование правовых основ функционирования и развития столицы.

    В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты внесли 39 поправок. Часть из них привели в соответствие с новой Конституцией Казахстана.

    Также в законе уточнили порядок использования земель пригородной зоны столицы. Его будет определять Правительство на основе совместных предложений маслихатов и акиматов города и области, а также местного совета агломерации.

    Кроме того, документ конкретизирует полномочия маслихата и акимата столицы. Маслихат получит полномочия утверждать экономические и социальные программы развития города, бюджет и отчеты о его исполнении.

    Акимату, в свою очередь, закрепили компетенции по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и определению порядка движения транзитного транспорта.

    Закон также предусматривает создание архитектурно-градостроительного совета. В его состав войдут представители акимата, архитекторы, независимые эксперты, общественные организации, а также специалисты, представляющие интересы людей с инвалидностью.

    Ранее сообщалось, что в рамках этого закона функции по управлению транспортной инфраструктурой, организацией дорожного движения и парковочного пространства города будет осуществляться Центром организации дорожного движения.

    Адия Абубакир
