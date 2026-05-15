Новые ведомства создадут в Астане для развития города: чем они займутся

Как отметил исполняющий обязанности министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков, сегодня Астана является не только административным центром, но и основным центром концентрации политического управления, экономической активности, инвестиционной привлекательности и общественного развития страны.

— Стремительное развитие столицы, устойчивый рост численности населения, в том числе усиление процессов урбанизации, в свою очередь, требуют дальнейшего совершенствования правовых и управленческих механизмов. В этой связи разработан проект Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан», — сказал он.

Ключевыми целями и задачами законопроекта являются определение особого статуса столицы, повышение эффективности государственного управления и формирование комфортной и безопасной городской среды для жителей. Документом уточняются и систематизируются полномочия маслихата и акимата столицы.

В частности, маслихат и акимат столицы наделяются ключевыми компетенциями в сферах архитектуры и градостроительства, дорожного движения, социальной защиты населения, экологии, туризма, коммунальной собственности и др.

При этом граница и размеры пригородной зоны столицы и порядок ее использования определяются Правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области.

Также проектом Конституционного закона определяются правовой статус соответствующих организаций по содействию социально-экономическому развитию столицы, системе жизнеобеспечения жителей, уборке и санитарной очистке специальных трасс и автомобильных дорог, развитию туризма, а также регулированию земельных вопросов.

Функции по управлению транспортной инфраструктурой, организацией дорожного движения и парковочного пространства города будет осуществляться Центром организации дорожного движения.

Установление и изменение границ лесопарковой зоны столицы будут осуществляться Правительством по представлению акимата. К этой зоне относятся земли в пределах территории города, предназначенные и выполняющие защитные, оздоровительные и рекреационные функции.

Также предусматривается запрет на осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на экологическое состояние лесопарковой зоны.

Особое внимание уделяется формированию единого архитектурного облика столицы.

— В этой связи требования дизайн-кода будут распространяться на здания, дорожную сеть, рекламные и элементы внешнего оформления. Строительство, реконструкция и работы по благоустройству будут осуществляться в соответствии с установленными требованиями. Для координации данных вопросов будет создан Архитектурно-градостроительный совет, — сообщил Бауыржан Омарбеков.

Совет будет рассматривать проекты по архитектурно-градостроительному и художественному облику на территории города и пригородной зоны. По словам и. о. министра, это позволит реализовать единую градостроительную политику, обеспечить устойчивое развитие и формирование современного архитектурного облика населенных пунктов.

