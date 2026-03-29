Как изменятся облик и устройство Астаны в ближайшие годы

По информации Министерства нацэкономики РК, проект Конституционного закона направлен на обеспечение устойчивого развития столицы и повышение эффективности госуправления.

Документ предусматривает особенности местного госуправления, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту и земельным вопросам.

— Также проект Конституционного закона определяет территорию и пригородную зону столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктура, а также архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице, — говорится в сообщении Министерства национальной экономики РК.

В случае принятия Конституционного закона, ключевые изменения будут заметны, конечно, в архитектурном облике Астаны. Причем, требования будут едины для всех. Коснется это в итоге зданий, рекламы, вывесок, освещения, транспортных коммуникаций, элементов благоустройства.

Вместе с тем, акимат столицы сможет проводить техобследование жилых многоэтажек. Если дом попадет в перечень объектов, который нужно привести к единому стилю, то жильцы смогут рассчитывать на ремонт. Затраты впоследствии компенсирует государство.

Одновременно вводится понятие пригородной зоны — территорий за пределами города, которые образуют с ним единую социальную и хозяйственную систему. Их границы будет определять правительство. Для таких зон установят отдельный режим использования, чтобы системно развивать прилегающие территории.

Серьезные изменения затронут транспортную систему. В столице планируется создать центр организации дорожного движения. Он будет отвечать за управление парковками, мониторинг транспортных потоков, работу светофоров, эвакуацию автомобилей, внедрение интеллектуальных транспортных систем. Также центр займется анализом аварийности и снижением транспортной нагрузки.

Документ отдельно регулирует режим лесопарковых зон — территорий с экологической и рекреационной функцией. На них запретят деятельность, способную нанести вред экосистеме, включая складирование отходов, охоту и другие действия, нарушающие природный баланс.

Также предлагается создавать организации со стопроцентным государственным участием. Они займутся привлечением инвестиций, подготовкой международных мероприятий и развитием туризма — делового, событийного и медицинского.

В документе подчеркивается особый статус столицы как политического и административного центра страны. Здесь расположены ключевые государственные институты, включая резиденцию президента «Акорда», правительство и Верховный суд. Город также остается основной площадкой для международных и государственных мероприятий.

Проект Конституционного закона на обсуждении будет до 20 апреля. Он включает в себя всего 18 статьей, а в случае принятия вводится в действие с 1 июля 2026 года. Вместе с тем, действующий закон «О статусе столицы» от 2007 года утратит силу.

