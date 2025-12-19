Архитекторы рассказали, как планируют сохранить исторический облик Алматы

Приглашенные эксперты и архитекторы доступным языком объясняют, как устроены процессы городской модернизации, с какими вызовами сталкиваются специалисты и какие решения принимаются для повышения качества жизни горожан.

Вокруг реконструкции исторических зданий в Алматы мнения всегда полярны. Одни опасаются утраты облика города, другие уверены — без обновления эти объекты становятся небезопасными. Проект «Архитектор» показывает, что за внешне ухоженными фасадами часто скрываются серьезные инженерные проблемы.

Первым объектом стал Казахский государственный цирк, включенный в государственный список памятников истории и культуры. Здание было построено в 1962–1972 годах и рассчитано на 2160 зрителей. Последний капитальный ремонт здесь проводился более десяти лет назад.

Директор цирка Максат Жаиков заявил, что зданию требуется комплексная модернизация, а не ремонт. По его словам, устаревшие инженерные системы и большие теплопотери создают дискомфорт, особенно для детей.

Фото: телеканал Almaty TV

Проверка Управления строительства Алматы выявила скрытые дефекты инженерных сетей, кровли и конструкций, что подтверждает необходимость реконструкции. При этом исторический облик цирка будет полностью сохранен: фасад, декоративные элементы и уникальные материалы, включая оригинальное напольное покрытие в фойе, останутся без изменений. Работы ограничатся обновлением коммуникаций, окон, дверей и кровли.

Проект «Архитектор» также затрагивает состояние образовательных учреждений. В частности, школа-лицей № 90, которой более 100 лет, признана аварийной. Здание перегружено, часть конструкций представляет угрозу безопасности учащихся.

— Безопасность детей — превыше всего. Здание давно нуждается в капитальном обновлении, — подчеркнула директор школы Булбул Оспанбек. — По результатам технического обследования предусмотрены сейсмоусиление несущих конструкций, замена инженерной инфраструктуры, перепланировка помещений с учетом санитарных норм, дополнительные меры по пожарной безопасности, а также благоустройство территории, — сообщил руководитель отдела проектирования и технического обеспечения управления строительства Алматы Сырым Турлыби.

Работы по сейсмоусилению проводятся и в гимназии № 56. Несмотря на общественный резонанс, специалисты заверяют: все декоративные элементы будут восстановлены после реконструкции.

Фото: телеканал Almaty TV

Главный корпус школы был построен в 1928 году, остальные корпуса — в 1960-х годах. Первоначально школа рассчитана на 731 ученика, однако сегодня здесь обучаются 1394 ребёнка. Здание не входит в число исторических памятников.

В акимате Алматы подчеркивают: все работы по реконструкции проводятся в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года и находятся под строгим контролем.

— Здания восстановят в таком же виде, как проектом было предусмотрено. В результате те, кто выражал обеспокоенность, после завершения работ поймут, что опасения были напрасны, — отметил почетный архитектор страны Жанат Айтілеу.

По его словам, в мегаполисе насчитывается 162 памятника истории и культуры. Из них 34 имеют республиканское значение, остальные — местное. Некоторые здания, построенные в XIX–XX веках, со временем приходят в негодность, поэтому требуют реконструкций. Эти объекты находятся под охраной государства, при проведении ремонтных работ их исторический облик полностью сохраняется.

Проект «Архитектор» показывает, что развитие города и сохранение исторической памяти связаны между собой. Главное — профессиональный подход, открытый диалог с жителями и приоритет безопасности.