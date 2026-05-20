Парламент принял Конституционный закон «О Президенте РК»

Как отметила депутат Мажилиса Унзила Шапак, проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» разработан в соответствии с Конституцией, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года.

Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК специальным Посланием Президента РК в соответствии с действующим законодательством РК.

Проект Конституционного закона определяет правовой статус Президента РК и Вице-президента РК.

Законопроект состоит из восьми глав и 43 статей и сохраняет преемственность основных принципов правового регулирования, установленных действующим Конституционным законом.

Нормы закона закрепляют право Президента назначать Генерального Прокурора, председателей Конституционного Суда, Комитета национальной безопасности, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии, Национального Банка, Уполномоченного по правам человека и начальника Службы государственной охраны. По рекомендации Высшего Судебного Совета назначает председателя Верховного Суда.



По согласованию с Курултаем Президент назначает и избирает Вице-Президента, Премьер-Министра, 10 судей Конституционного Суда, восемь членов Высшей аудиторской палаты, шесть членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного Суда.



В отдельной статье нормативно закреплены полномочия Президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включающие утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры. Также вводится норма, регулирующая полномочия Президента в отношении Уполномоченного по правам человека.

Ранее сообщалось, что сегодня на совместном заседании Палат Парламента РК рассмотрят еще пять конституционных законопроектов.

