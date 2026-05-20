    Шесть конституционных законопроектов рассмотрит Парламент Казахстана

    В среду, 20 мая, в 10:00 часов состоится совместное заседание Палат Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутаты рассмотрят ряд конституционных законопроектов во втором чтении.

    В повестку вошли:

    • проект Конституционного закона РК «О Қазақстан Халық Кеңесі»;
    • проект Конституционного закона РК «О статусе столицы Республики Казахстан»;
    • проект Конституционного закона РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»;
    • проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК „О выборах в Республике Казахстан»;
    • проект Конституционного закона РК «О Президенте Республики Казахстан»;
    • проект Конституционного закона РК «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов».

    Распоряжение о созыве совместного заседания ранее подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

    Данира Искакова
