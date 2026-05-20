Как будут менять границы регионов: Парламент принял Конституционный закон РК

Документ включает нормы, определяющие виды административно-территориальных единиц — области, районы, города, сёла и другие. Также устанавливаются полномочия государственных органов в данной сфере.

Так, Президент Казахстана будет образовывать и упразднять области и районы, а также относить населенные пункты к категориям городов республиканского, областного и районного значения.

Правительство, в свою очередь, будет вносить Президенту предложения по этим вопросам. Кроме того, к компетенции Кабмина отнесли установление и изменение границ столицы, областей и городов республиканского значения.

Кроме того, исходя из требований цифровизации, закрепляются полномочия по учету и регистрации административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе «Адресный регистр».

Закрепление норм административно-территориального устройства на уровне Конституционного закона обеспечивает стабильность и устойчивость территориальной организации Казахстана, а также формирует устойчивую правовую основу для деятельности органов государственного управления.

Ранее депутаты Парламента приняли Конституционный закон «О статусе столицы Республики Казахстан», который регулирует вопросы управления городом, территориального развития и формирования городской среды.