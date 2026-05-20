145 депутатов и новые полномочия: Парламент Казахстана принял закон о Курултае

Депутаты Парламента приняли Конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». Документ направят на подпись Президенту, передает корреспондент агентства Kazinform.

Закон определяет организацию работы Курултая, его полномочия, а также статус депутатов нового представительного органа. Документ разработали во исполнение новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта.

Согласно закону, Курултай будет состоять из 145 депутатов, которых изберут сроком на пять лет. Председатель органа получит трех заместителей.

Также документ закрепляет механизмы взаимодействия Курултая с Правительством. В частности, предусмотрены консультации по кандидатам в члены Кабмина, отчеты министров перед депутатами, доклад Премьер-министра о работе Правительства и порядок выражения вотума недоверия.

Кроме того, Курултай получит право согласовывать Президенту назначения Вице-президента, Премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Депутатов Курултая также наделят полномочиями избирать судей Верховного суда по представлению Президента.

Закон вводит механизм лишения неприкосновенности судей Конституционного и Верховного судов, а также закрепляет правила депутатской этики.

Срок предоставления заключений Правительства на депутатские инициативы, затрагивающие госбюджет, составит три месяца.

Как отметил депутат Мажилиса Марат Башимов, на уровне Конституционного закона утверждаются правила депутатской этики;

— По тексту проекта Конституционного закона внесены незначительные поправки, направленные на исключение правовых пробелов, обеспечение внутренней согласованности норм проекта, а также поправки редакционного и уточняющего характера в целях его приведения в соответствие с новой Конституцией, — отметил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что в рамках этого закона в Курултае создадут Совет по депутатской этике. Новый орган будет вырабатывать предложения по наложению мер взыскания на депутатов в случае нарушения ими норм депутатской этики.