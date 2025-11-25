В полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве Яны Легкодимовой

Преступление, совершенное в ночь с 18 на 19 октября 2024 года, долгое время оставалось нераскрытым: тело девушки обнаружили лишь спустя восемь месяцев на берегу реки Жайык. в полиции рассказали, как именно раскрыли это преступление, каким образом оперативники вышли на след злоумышленников и как следователи восстановили картину событий.

20 октября прошлого года мать Яны обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Полицейские незамедлительно начали поиски пропавшей.

— Сначала дело было зарегистрировано как факт безвестного исчезновения. После поступления обращения мы сразу активизировали поиски. По мере сбора данных появились признаки похищения и было начато уголовное производство. Когда стало ясно, что девушку убили, работа продолжилась уже в рамках расследования убийства, — рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ДП Атырауской области Ерлан Кусаинов.

При просмотре записей камер выяснилось, что к дому подъехал белый автомобиль. Машину установили, она принадлежала Ризуану Хайржанову. На видео видно, как девушка садится в салон.

— Мы начали восстанавливать маршрут движения: от выхода из дома и далее. Камеры показали белую машину, в которую она села. Рядом находился второй мужчина, удерживавший дверь. После этого он тоже садится в автомобиль. Позже они направляются в сторону села Талдыколь, — сообщил следователь по особо важным делам управления следствия ДП Атырауской области Темирхан Хажмуратов.

Оперативники быстро установили, что исчезновение носит криминальный характер. По записям городских камер определили маршрут транспорта и двух мужчин. Как позже выяснилось, один из них своими руками совершил убийство, а второй помогал замести следы.

— Подозреваемые были задержаны через два дня. Один успел уехать в Курмангазинский район, второй отвез машину на мойку, уничтожил следы и телефон погибшей, — отметил следователь Хажмуратов.

Несмотря на уничтоженные улики, следствие смогло восстановить последовательность событий. Согласно материалам дела, Хайржанов задушил Яну в салоне автомобиля, а его друг Алтынбек Катимов удерживал дверь, не позволяя ей выбраться. Затем они вывезли тело за город и сбросили в реку.

— Первым мы установили Хайржанова. По его показаниям мы вышли на второго подозреваемого Катимова. В моей практике впервые было так, что подозреваемые задержаны, а тело еще не найдено. Тем не менее, по словам подозреваемого мы определили точное место преступления, — рассказал Ерлан Кусаинов.

Погибшая и убийца учились в одном университете и были знакомы с 2022 года. Состояли в отношениях. Причиной убийства стала ссора: Яна узнала, что Ризуан Хайржанов встречается с другой девушкой и собирается жениться. Она заявила, что расскажет об этом невесте. Тогда мужчина решил убить ее. Стоит отметить, что задержанные ранее к ответственности не привлекались. По словам оперативников, в подобных делах важна каждая деталь.

— Если что-то упустить, дело может не раскрыться. Иногда именно мелочи приводят к истине. Мы внимательно наблюдаем за поведением подозреваемого, находим к нему подход, стараемся разговорить его. Важно правильно оценить психологическое состояние человека, — подчеркнул оперативник.

А по словам следователя, главный подозреваемый сперва пытался запутать следствие. Однако стражи порядка изменили свою тактику и не дали злоумышленнику уйти от ответственности.

— По санкции суда мы получили доступ к их страницам. В переписке они обсуждали план убийства. В истории запросов также был вопрос об ответственности за убийство в Казахстане и о том, сколько времени хранятся записи с камер видеонаблюдения, — рассказал следователь Темирхан Хажмуратов.

На сегодня оба задержанных приговорены к пожизненному лишению свободы.

— Мы сделали все возможное и задержали жестоких преступников. К сожалению, мы не можем вернуть матери ее дочь, но добились того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание, — подчеркнул Ерлан Кусаинов.

Напомним, первый процесс по делу состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.

23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.

Гражданские иски были удовлетворены частично: материальная компенсация составила 1,9 млн тенге, моральная — по 15 млн тенге с каждого подсудимого.