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    17:50, 11 Май 2024 | GMT +6

    В Пекине состоялся футбольный турнир в честь 100-летнего юбилея Р.Кошкарбаева и С.Нурмагамбетова 

    В Пекине состоялся футбольный турнир в честь 100-летнего юбилея Р.Кошкарбаева и С.Нурмагамбетова 
    Фото: пресс-служба Посольства Казахстана в Китае

    В Пекине прошел футбольный турнир, посвященный празднованию 100-летнего юбилея народных героев Казахстана Рахимжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова. Об этом сообщается на  официальном Telegram-канале Посольства Казахстана в Китае, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В состязании приняли участие представители Посольства Казахстана в Китае, Секретариата ШОС, национальных компаний Казахстана и Казахстанской студенческой ассоциация в Китае.

    Победителям футбольного турнира были вручены специальные призы и памятные сувениры.

    Сагадат Нурмагамбетов являлся генералом армии, первым министром обороны суверенного Казахстана, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы.

    В эти дни память первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова почтили в Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Таразе. А в День защитника Отечества сотрудники АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС) возложили цветы к памятникам генералу армии Сагадату Нурмагамбетову и воинам-интернационалистам в городе Акколе. 

    Рахимжан Кошкарбаев был первым, кто водрузил красное знамя на здании Рейхстага, случилось это 30 апреля 1945 года в 14.25 во время штурма Рейхстага. В Астане Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках празднования Дня Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву. В Алматы открылась выставка к 100-летию героя войны.

    Теги:
    Сагадат Нурмагамбетов Футбол Герои ВОВ Юбилей Китай Рахимжан Кошкарбаев
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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