В Пекине состоялся футбольный турнир в честь 100-летнего юбилея Р.Кошкарбаева и С.Нурмагамбетова 

В Пекине прошел футбольный турнир, посвященный празднованию 100-летнего юбилея народных героев Казахстана Рахимжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Посольства Казахстана в Китае, передает собственный корреспондент Kazinform.

В состязании приняли участие представители Посольства Казахстана в Китае, Секретариата ШОС, национальных компаний Казахстана и Казахстанской студенческой ассоциация в Китае.

Победителям футбольного турнира были вручены специальные призы и памятные сувениры.

Сагадат Нурмагамбетов являлся генералом армии, первым министром обороны суверенного Казахстана, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы.

В эти дни память первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова почтили в Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Таразе. А в День защитника Отечества сотрудники АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС) возложили цветы к памятникам генералу армии Сагадату Нурмагамбетову и воинам-интернационалистам в городе Акколе.

Рахимжан Кошкарбаев был первым, кто водрузил красное знамя на здании Рейхстага, случилось это 30 апреля 1945 года в 14.25 во время штурма Рейхстага. В Астане Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках празднования Дня Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву. В Алматы открылась выставка к 100-летию героя войны.