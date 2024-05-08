Память Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова почтили в Таразе

Военнослужащие регионального командования «Юг» в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к памятникам выдающимся казахстанским военным деятелям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, в рамках празднования Дня защитника Отечества 7 мая командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Куанышбек Уштаев вместе с командирами воинских частей Таразского гарнизона возложил венки к памятной доске генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента МО РК

— В этом году казахстанцы отмечают столетие со дня рождения первого министра обороны Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. И потому ряд мероприятий, в том числе и сегодня, посвящен имени и памяти первого военного руководителя армии независимого Казахстана, чья жизнь является примером для будущих поколений. — пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента МО РК

Напомним, в 2019 году в честь Дня защитника Отечества в Таразе торжественно открыли мемориальную доску Героя Советского Союза и Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова. Решением акимата города Тараза имя Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова тогда было присвоено новой улице в строившемся микрорайоне Байтерек. Именем Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова названы школы в Астане и Таразе.

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— Эта боевая воинская часть регионального командования «Юг» носит имя легендарного полководца, — отметила подполковник Дина Мухаринова. — В отдании воинских почестей памяти военачальников, проявляется твердая позиция казахстанских офицеров ценить заслуги предшественников, воспитывать на их примерах молодое поколение военнослужащих в целях укрепления казахстанского патриотизма.

Вместе с офицерами регионального командования «Юг» в церемонии возложения цветов принял участие ветеран Вооружённых сил генерал-майор запаса Абдыхаппар Казиев. Особую тождественность мероприятию придали марши в исполнении военного оркестра регионального командования «Юг».

Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента МО РК

Военно-духовой оркестр регионального командования «Юг» не раз побеждал в смотрах-конкурсах военных оркестров Вооруженных сил Казахстана. Исполнением военно-духовой музыки военные музыканты повышают боевой дух защитников Отечества, настраивают на победу.

Региональное командование «Юг» является одним из самых крупных оперативно-тактических объединений в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана. Войска Южного военного округа — регионального командования «Юг» со штабом в городе Таразе были созданы 15 сентября 2000 года, когда воинские части впервые прибыли в Тараз. На тот период пришлись самые трудные первые годы, связанные с передислокацией воинских частей и созданием новых подразделений в Жамбылской области. Служба в РгК «Юг» стала знаковой для многих выдающихся офицеров казахстанской армии, в числе которых Дамир Халиков, Бахтияр Сыздыков, Курбан Каражанов, Абдыхаппар Казиев, Султан Камалетдинов. Все они стали генералами, проходя службу в региональном командовании «Юг».