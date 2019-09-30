Лучшим армейским оркестром страны признан военно-духовой оркестр РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Военно-духовой оркестр регионального командования «Юг», победивший в смотре-конкурсе военных оркестров Вооруженных сил Казахстана, торжественно встретили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Нур-Султане, в концертном зале Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, состоялось состязание военных музыкантов страны, участвовали восемь духовых оркестров, представляющих все региональные командования, а также военно-учебные заведения казахстанской армии.





«Военно-духовой оркестр регионального командования «Юг» завоевал Гран-при главного смотра-конкурса военных оркестров страны, - рассказала руководитель пресс-службы РгК «Юг» майор Дина Мухаринова. - В программе смотра-конкурса было исполнение Государственного гимна Республики Казахстан, композиции служебно-строевого репертуара, строевых и встречных маршей, а также композиций произвольной программы. Отдельное место в творческой программе конкурса заняло выступление оркестров в торгово-развлекательном центре «Хан-Шатыр», где творчеством военных музыкантов смогли насладиться жители и гости столицы».





По итогам смотра-конкурса лучшим был признан оркестр РгК «Юг» под руководством начальника оркестра майора Нурсултана Джумагулова.

Помимо этого, целью смотра-конкурса было определить и лучшего дирижера. И в этом состязании победу одержал также представитель регионального командования «Юг» - лучшим дирижером признан дирижер оркестра РгК «Юг» лейтенант Ади Кабдрахман. Выпускник института военных дирижеров Военного университета обороны Российской Федерации Ади Кабрахман восхитил и членов жюри, и зрителей своими авторскими композициями: «Походный марш курсантов», «Встречный марш регионального командования «Юг».





«Это далеко не единственные произведения молодого дирижера. В его музыкальном активе много авторских композиций, которым еще предстоит быть услышанными публикой», - пояснила майор Дина Мухаринова.

В Таразе музыкантов военного оркестра встретили овациями коллеги и сослуживцы. Командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов поздравил военных музыкантов, отметив, что их победа – это победа всего регионального командования «Юг».

«Военно-духовая музыка – неотъемлемая часть военной жизни, – подчеркнул командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов. – Исполнением маршей военные музыканты повышают боевой дух защитников Отечества, настраивают на победу. Под звуки марша шаг на плацу четче, растет гордость за свою профессию. Своей победой военный оркестр внес мощную лепту в укрепление авторитета нашего командования, как одного из самых крупномасштабных в составе Сухопутных войск Казахстана».



