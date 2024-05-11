Выставка к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева открылась в Алматы

В музее Алматы состоялось открытие выставки «Ерліктің өшпес даңқы», посвященная 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

На выставке представлены экспонаты из фондов Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан и Музея Алматы. В их числе фотографии, документы, личные вещи и награды героев Великой Отечественной войны, а также оружие времен войны.

Фото: акимат Алматы

Также в экспозиции были выставлены военная форма и медали Героя Советского Союза, первого министра обороны независимого Казахстана, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и участника Парада Победы 1945 года, министра внутренних дел Казахской ССР Андрея Платаева.

Выставка продлится до 13 мая.