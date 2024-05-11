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    20:25, 10 Май 2024 | GMT +6

    Выставка к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева открылась в Алматы

    Выставка к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева открылась в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В музее Алматы состоялось открытие выставки «Ерліктің өшпес даңқы», посвященная 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На выставке представлены экспонаты из фондов Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан и Музея Алматы. В их числе фотографии, документы, личные вещи и награды героев Великой Отечественной войны, а также оружие времен войны.

    Выставка к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева открылась в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Также в экспозиции были выставлены военная форма и медали Героя Советского Союза, первого министра обороны независимого Казахстана, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и участника Парада Победы 1945 года, министра внутренних дел Казахской ССР Андрея Платаева.

    Выставка продлится до 13 мая.

    Выставка к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева открылась в Алматы
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Герои ВОВ Регионы Рахимжан Кошкарбаев День Победы История Казахстана Алматы ВОВ 9 Мая Победа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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