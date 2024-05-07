В Усть-Каменогорске возложили цветы к памятнику Сагадату Нурмагамбетову

В этом году в стране отмечают 100-летие героя Великой Отечественной войны, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. Он внес неоценимый вклад в развитие и становление Вооруженных сил Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Фото: пресс-служба акима ВКО

В церемонии возложения цветов принял участие аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. На торжественном мероприятии также собрались военнослужащие, ветераны Вооруженных сил РК, руководители правоохранительных органов, учащиеся военно-патриотических клубов.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Глава региона подчеркнул, что на заре становления нашей республики именно С. Нурмагамбетов заложил основы обороноспособности страны.

– Благодаря авторитету и высоким профессиональным качествам ему удалось сохранить командный состав армии, техническую базу, сформировать структуру Вооруженных сил, поднять патриотический дух военнослужащих. Символично, что сегодня собрались несколько поколений военнослужащих. Уверен, что каждый из вас с честью оправдает доверие нашей Родины, – сказал Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Также аким ВКО вручил благодарственные письма восточноказахстанцам, которые активно принимали участие в противопаводковых мероприятиях в регионе.

Фото: пресс-служба акима ВКО