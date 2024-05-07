Инженеры космической связи Казахстана почтили память генерала армии Нурмагамбетова

В день защитника Отечества сотрудники АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС) возложили цветы к памятникам генералу армии Сагадату Нурмагамбетову и воинам-интернационалистам в городе Акколе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Cара Кабикызы/Kazinform

В торжественном построении приняли участие инженеры Центра космической связи «Акколь» - главного наземного комплекса управления казахстанскими спутниками связи вещания «Kazsat».

- Для нас это святая традиция. С первого дня установления бюста нашего земляка, легендарного полководца, первого министра обороны Казахстана генерала Нурмагамбетова на центральной улице Акколя, мы в День защитника Отечества приходим сюда, чтобы отдать ему дань памяти и уважения, - рассказал экс-руководитель АО «РЦКС», почетный гражданин Аккольского района Акмолинской области Виктор Лефтер.

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

Как стало известно, в годы строительства Центра космической связи «Акколь» Сагадат Кожахметович посетил этот объект космической инфраструктуры, благословив создание и развитие первой космической системы связи Казахстана.

Для коллектива АО «РЦКС», который уже более двадцати лет ведет успешную эксплуатацию казахстанской системы связи и вещания «Kazsat», День защитника Отечества тоже праздничная дата, так как основной костяк инженеров составляют офицеры запаса.

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

- Дисциплина, честь, достоинство, мужество - вся жизнь генерала Нурмагамбетова, основателя казахстанской армии - пример служения Родине. Мы всегда помним об этом и будем передавать эту эстафету памяти и уважения своим детям, внукам, - сказал руководитель Центра управления полетами ЦКС «Акколь» Бекболот Азаев.

В этот же день инженеры космической связи Казахстана возложили цветы к обелиску воинов-афганцев в городе Акколь.