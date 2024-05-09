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    11:38, 09 Май 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву

    Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву
    Фото: Primeminister.kz

    В Астане Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках празднования Дня Победы принял участие  в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме Рейхстага в Берлине, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву
    Фото: Primeminister.kz

    Минутой молчания была почтена память всех погибших в войне.

    - 9 мая мы с особым трепетом обращаемся к страницам героического прошлого нашей страны, чтим память предков, одержавших победу в войне. Подвиги наших великих соотечественников Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Рахымжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, Малика Габдуллина, Талгата Бегельдинова и многих других героев войны навсегда останутся в памяти народа. Мы должны чтить их имена и на примере несоизмеримого мужества и стойкости старшего поколения воспитывать казахстанскую молодежь.

    Пусть в этот день светлая память о героизме и доблести наших предков будет для каждого из нас поводом для искренних слов благодарности за мир и свободу. Крепкого всем здоровья и низкий поклон за подвиг! — отметил Олжас Бектенов.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Правительство Герои ВОВ День Победы ВОВ 9 Мая Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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