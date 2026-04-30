Трампу предоставят новые варианты военных действий против Ирана

Речь идет о возможных ударах и операциях в Ормузском проливе на фоне тупика в переговорах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в четверг получит брифинг о новых вариантах военных действий против Ирана от командующего Центральным командованием ВС США (US CENTCOM) адмирала Брэда Купер. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, военные подготовили план «короткой и мощной» серии ударов по иранским целям, в том числе инфраструктурным, в надежде вывести переговоры из тупика и оказать давление на Тегеран.

SCOOP: Pentagon commanders to brief Trump on new Iran military options Thursday https://t.co/UoTP556ei2 — Axios (@axios) April 30, 2026

Как отмечают источники, среди других вариантов, рассматриваемых американскими военными — установление контроля над частью Ормузского пролива для обеспечения судоходства, а также операция с участием сил специального назначения для захвата запасов высокообогащенного урана Ирана.

По информации Axios, брифинг свидетельствует о том, что администрация США рассматривает возможность возобновления активных боевых действий либо для выхода из переговорного тупика, либо для нанесения решающего удара перед завершением конфликта.

При этом, как ранее заявлял Трамп, морская блокада Ирана рассматривается Вашингтоном как более эффективный инструмент давления по сравнению с авиаударами, однако возможность военной операции сохраняется.

Источники издания также отмечают, что американские военные учитывают вероятность ответных действий Ирана против сил США в регионе в случае дальнейшей эскалации.

Ожидается, что в брифинге примет участие председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Ранее, 26 февраля, Купер уже проводил аналогичный брифинг для Трампа — за два дня до начала военной кампании США и Израиля против Ирана. По словам одного из источников, он повлиял на решение о начале операции.

