Президент США «переименовал» Ормузский пролив в «Пролив Трампа»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа», передает агентство Kazinform.

На изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры через «пролив Трампа».

Однако глава Белого дома никак не прокомментировав свой пост.

Американский лидер в марте на инвестиционном форуме в Майами уже называл в шутку Ормузский пролив «проливом Трампа». По данным New York Post со ссылкой на источники, Трамп рассматривает вариант переименования Ормузского пролива в «Американский пролив».

Ранее центр Кеннеди переименовали в честь Дональда Трампа.

Мы также писали о том, что Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт.