    Президент США «переименовал» Ормузский пролив в «пролив Трампа»

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа», передает агентство Kazinform. 

    Скриншот поста Дональда Трампа в социальной сети Truth

    На изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры через «пролив Трампа».

    Однако глава Белого дома никак не прокомментировав свой пост.

    Американский лидер в марте на инвестиционном форуме в Майами уже называл в шутку Ормузский пролив «проливом Трампа». По данным New York Post со ссылкой на источники, Трамп рассматривает вариант переименования Ормузского пролива в «Американский пролив».

    Ранее центр Кеннеди переименовали в честь Дональда Трампа. 

    Мы также писали о том, что Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт. 

    Жулдыз Атагельдиева
