    06:15, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

    Дональд Трамп выступил с инициативой переименовать в свою честь один из крупнейших вокзалов и аэропорт США, передает агентство Kazinform.

    Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт
    Фото: pbs.org

    По данным CNN, президент заявил о готовности разблокировать финансирование строительства нового тоннеля под рекой Гудзон при условии, что нью-йоркский вокзал Пенн-стэйшн и международный аэропорт имени Даллеса рядом с Вашингтоном будут названы его именем.

    Как утверждает телеканал, Трамп обсуждал эту идею с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, представляющим штат Нью-Йорк.

    В качестве встречного шага президент пообещал разморозить порядка $16 млрд, предназначенных для реализации масштабного инфраструктурного проекта Gateway, который предполагает строительство тоннеля между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси.

    Однако Шумер сообщил, что не имеет полномочий принимать решения о переименовании подобных объектов.

    Комиссия, курирующая проект Gateway, ранее предупредила: при отсутствии федерального финансирования работы могут быть приостановлены в ближайшее время, что приведет к увольнению тысячи строителей.

    Возведение тоннеля началось еще до возвращения Трампа в Белый дом, при этом значительная часть расходов должна была покрываться за счет федерального бюджета. В конце прошлого года президент распорядился остановить финансирование проекта. Представители Демократической партии в Нью-Йорке и Нью-Джерси посчитали это решение политически мотивированным.

    Тем временем группа консервативных законодателей уже предложила законопроект о переименовании аэропорта Даллеса в «Международный аэропорт имени Дональда Дж. Трампа», но пока эта инициатива не получила широкой поддержки.

    Напомним, накануне Трамп дал свое имя сайту для продажи лекарств со скидками. В прошлом году американский лидер возглавил Кеннеди-центр и сформировал совет директоров из своих сторонников, который проголосовал за переименование учреждения в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди. Это решение вызвало волну протестов: многие артисты и коллективы отказались от выступлений, заявив о политическом давлении.

    Ранее сообщалось, что Трамп может присвоить свое имя новому бальному залу Белого дома.

    Мы также писали о том, что Институт мира США переименовали в честь Трампа.

